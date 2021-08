Impact Developer & Contractor (IMP) face inca un pas in strategia de expansiune naționala și decide majorarea capitalului social. Decizia a fost luata cu unanimitate de 93,08% din acționarii cu drept de vot ai companiei in cadrul AGEA și consta in delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație de a majora capitalul social in decurs de un an, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, cu o valoare nominala de pana la 193.750.000 lei. La Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Impact au participat acționarii reprezentand 93,08% din numarul total de voturi (acțiunile deținute…