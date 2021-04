Alegerea apei nu este ușoara. Mai ales cand ești preocupata atat de sanatate, cat și de mediu. Calitatea apei pe care o bem este una dintre preocuparile noastre majore. Deși mulți dintre romani spun ca au incredere in apa de la robinet, apa imbuteliata a continuat sa inregistreze o creștere... The post Imbuteliata, de la robinet sau filtrata: in ce apa sa ai incredere? appeared first on Tabu .