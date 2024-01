Îmbătrânirea prematură a organelor, detectată în sânge Cercetatorii americani au demonstrat ca fiecare organ din corpul nostru elibereaza in sange un ansamblu de proteine. Aceste proteine evidențiaza varsta biologica a organelor respective. Studiul cercetatorilor de la Universitatea Stanford din SUA a fost publicat in revista Nature, transmite Sciences et Avenir . Analiza cu ajutorul inteligenței artificiale (IA) a aproximativ 5.000 de proteine din sange , de la 5.676 persoane a permis identificarea a 756 de proteine care s-au dovedit legate de un anumit organ. Apoi, cercetatorii au studiat modul in care profilul proteic al 11 organe s-a modificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea Osaka au anunțat ca au descoperit o proteina anti-imbatranire, capabila sa stopeze celulele ”zombi” sa declanșeze cancerul și maladia Alzheimer. Iata și explicațiile. Cercetatorii japonezi explica, in revista Proceedings of the National Academy of Sciences,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Pittsburgh au dezvoltat un nou model asemanator unui embrion, derivat din celule adulte, care reproduce caracteristici cheie ale dezvoltarii umane timpurii, inclusiv generarea de celule sanguine. Descris recent in revista Nature, noul model heX-Embrioid…

- Cu ciocanul pneumatic molecular, cercetatorii au reușit sa distruga, in laborator, 99% dintre celulele canceroase. Nu este ciocanul pneumatic pe care il știm, ci este o versiune moleculara. Este ceea ce reiese din noul studiu consacrat acestei metode, publicat in numarul din decembrie al revistei Nature…

- Cercetatorii de la Universitatea Pennsylvania au descoperit molecula care poate contribui la recuperarea memoriei in cazul persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer, transmite ”Ca m’interesse”. Este vorba despre un compus capabil sa inverseze semnele demenței Alzheimer . Numita științific 4-fenilbutirat…

- Un test de sange poate estima acum ce organ din corpul unei persoane este posibil sa cedeze curand, potrivit oamenilor de știința de la spitalul universitar Stanford, din California, citat de 360medical.ro. Metoda poate determina rata de imbatranire a organelor și poate evalua riscul unor boli precum…

- Oamenii de știința americani spun ca pot efectua un test de sange pentru a verifica cat de repede imbatranesc organele interne ale unei persoane și chiar pentru a estima care dintre ele ar putea ceda primele. Un test de sange poate estima acum ce organ din corpul unei persoane este posibil sa cedeze…

- Oamenii de stiinta americani spun ca pot efectua un test de sange pentru a verifica cat de repede imbatranesc organele interne ale unei persoane si chiar pentru a estima care dintre ele ar putea ceda primele. Un test de sange poate estima acum ce organ din corpul unei persoane este posibil sa cedeze…

- Dupa un an in care temperaturile ridicate au doborat noi recorduri, specialiștii in sanatate iși arata ingrijorarea pentru anii care urmeaza. Conform studyfinds , pana in 2065, decesele cardiovasculare s-ar putea tripla din cauza caldurii extreme. Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de…