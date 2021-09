Imaginile dezastrului: O autostradă din Belgia, transformată în groapă de gunoi după inundațiile catastrofale din iulie Precipitațiile abundente din Europa din perioada 12-15 iulie au provocat inundații care au distrus case și linii electrice și s-au soldat cu aproximativ 200 de morți, dintre care 38 in Belgia. In estul Belgiei, aproximativ 90.000 de tone de deseuri rezultate in urma inundatiilor se intind pe o portiune de autostrada, transformata in groapa de gunoi, potrivit Afp, citata de Agerpres . Imaginile surprinse arata pagubele materiale exceptionale lasate in urma ploilor abundente. La Herstal, in apropiere de orasul Liege, una din regiunile cele mai afectate de inundatii, jucarii, carti si saltele murdarite… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Autostrada din estul Belgiei are aproximativ 90.000 de tone de deșeuri, ce reprezinta jucarii, carți, saltele murdare de noroi, dulapuri, frigidere și diverse obiecte personale. Este nevoie de mobilizare masiva din partea autoritaților, care au anunțat ca transferul deșeurilor va fi realizat treptat.

