Imaginile care oferă o nouă perspectivă asupra galaxiilor (VIDEO) Cele mai detaliate imagini ale unor alte galaxii au fost obtinute din datele receptate de o retea de 70.000 de antene radio amplasate in 9 tari europene, imagini care dezvaluie o fata a Universului invizibila pentru telescoapele optice. De asemenea, axeste imagini deschid o fereastra spre explorarea unor misterioase fenomene cosmice, asa cum este activitatea gaurilor negre supermasive din nucleele galactice, potrivit Space.com . O echipa de astronomi care foloseste reteaua de radiotelescoape Low Frequency Array (LOFAR), administrata de Institutul olandez pentru Radio-Astronomie (Astron), a lucrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

