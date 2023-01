Stiri pe aceeasi tema

- Pe insula Java, in Indonezia, vulcanul Semeru a erupt, duminica, la un an dupa ce a provocat un dezastru mortal. Centrul de Vulcanologie și Prevenire a Dezastrelor Geologice (PVMBG) a decis sa ridice nivelul de alerta pentru Muntele Semeru de la nivelul trei la nivelul patru, cel mai ridicat. „Acest…

- Cel mai mare vulcan activ din lume a intrat in faza de eruptie in noaptea de duminica spre luni.Acesta se afla in Hawai. Anuntul a fost facut de Serviciul de prospectare geologica al SUA."Pentru moment, fluxurile de lava se limiteaza la nivelul caldeirei si nu ameninta comunitatile de pe pantele vulcanului",…

- Vederi aeriene au aratat lava care curge din vulcanul Mauna Loa din Hawaii luni (28 noiembrie). Cel mai mare vulcan activ din lume a inceput sa erupa cu o zi inainte, pentru prima data din 1984. Erupția a pus capat celei mai lungi perioade de liniște a vulcanului din istoria inregistrata. Serviciul…

- Cel mai mare vulcan activ din lume, situat in Hawaii, a intrat in faza de eruptie in noaptea de duminica spre luni. Autoritatile locale au ridicat nivelul de alerta. Desi lava care erupe nu reprezinta momentan o amenintare pentru comunitatile din apropierea vulcanului Mauna Loa, rezidentilor li s-a…

- Mauna Loa din Hawaii, considerat cel mai mare vulcan activ din lume, a erupt pentru prima data in ultimii 40 de ani. Autoritatile fac apel la localnici sa fie vigilenți pentru ca situația se poate schimba rapid.

- Rusia percepe pregatirile militare ale Norvegiei in apropierea granitelor sale drept o escaladare a tensiunilor in regiune, a declarat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa rusa TASS.

- Vulcanul Stromboli din Italia a erupt luni, 10 octombrie, iar lava s-a scurs pana in mare. A fost emisa o alerta portocalie de mișcari sesimice.Departamentul Protecției Civile a ordonat trecerea de la nivelul galben la nivelul portocaliu de alerta pentru mișcari seismice „in lumina evaluarilor facute…

- Vulcanul Stromboli, de pe insula italiana cu acelasi nume, a erupt duminica. Prabusirea unei laturi a craterului, in urma careia lava a ajuns in mare, a declansat un semnal seismic de trei minute, relateaza presa internationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…