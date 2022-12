Stiri pe aceeasi tema

- Anndel Taylor, in varsta de 22 de ani, a fost una dintre cele 50 de victime ale ceea ce autoritațile numesc „viscolul secolului” care a lovit Statele Unite și Canada. Ea a murit de frig, blocata in mașina sa, in Buffalo, New York, un oraș deosebit de afectat de furtuna Elliott. Vinerea trecuta, Anndel…

- Imagini spectaculoase din Statele Unite ale Americii. In urma furtunii devastatoare din America, care a ucis zeci de oameni, Cascada Niagara a impresionat. Aceasta a inghețat. Cum arata acum superbul loc.

- ”Gerul secolului” care lovește Statele Unite incepand de saptamana trecuta este inca departe de a lua sfarșit, a avertizat marți Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, unde au fost localizate jumatate din decesele contabilizate. Canada vecina este de asemenea intr-o situație dificila. La cantitațile…

- Cascada Niagara s-a transformat intr-un taram de iarna parțial inghețat datorita temperaturilor negative care au cuprins regiunea. O serie de fotografii uluitoare surprinde foi de gheața care acopera parți semnificative din destinația turistica emblematica de la granița dintre statul New York și Ontario,…

- Numarul deceselor provocate de furtuna masiva din Statele Unite crește de o la zi la alta. Aproape 60 de oameni au murit in diferite regiuni ale țarii. Doar in vestul statului New York au fost inregistrate 28 de victime. Oameni morți au fost gasiți in case, in mașini acoperite de zapada sau inghețați…

- Furtuna masiva de zapada a facut zeci de victime in Statele Unite. Potrivit presei americane, cel putin 57 si-au pierdut viata. Autoritatile au avertizat ca bilantul victimelor ar putea inca sa mai creasca.

- Poliția a declarat ca aproximativ 80.000 de persoane au luat parte la mitingul pentru libertate din Berlin, in sprijinul protestelor in curs de desfașurare din Iran, unde tulburarile declanșate de moartea lui Mahsa Amini, aflata in custodia poliției, continua de saptamani intregi, in pofida unei represiuni…

- Un fotograf a surprins mai multe imagini uimitoare cu urși polari intr-un camp de lavanda, in Canada. Martin Gregus, in varsta de 26 de ani, din Vancouver, a surprins imaginile rare in provincia canadiana Manitoba.