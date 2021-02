Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani sunt acuzați ca au violat o fetița de 11 ani și doi baieți, au filmat victimele și au distribuit imaginile șocante - fapte pentru care, ca și in alte cazuri, ar putea primi niște pedepse cu suspendare.

- Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Neamt este cercetat de o comisie a institutiei dupa ce a fost acuzat de o persoana ca ar fi lovit-o, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IJJ Neamt, Gabriela Muraru, a declarat, joi, intr-un comunicat de presa, ca fapta…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, pentru reexaminare, legea prin care este respinsa ordonanta de urgenta a Guvernului privind cresterea etapizata a alocatiei pentru copii. „In fata unei iminente intrari in vigoare a unui act normativ fara stabilirea unor surse de finantare…

- O femeie a fost injunghiata pe strada Scorțarilor, din Cluj-Napoca, miercuri seara, de concubinul acesteia. Femeia a fost batuta și apoi a fost injunghiata in picior. Se pare ca barbatul voia sa primeasca niște bani, iar cand a vazut ca acest lucru nu se va intampla a trecut la fapte. Poliția…

- Saptamana aceasta a ajuns in țara cea de a doua ambulanța oferita in ultimul an de Crucea Roșie Bavareza Episcopiei Hușilor. Donația, care a cuprins și echipament medical de protecție, a fost intermediata de Mitropolia Germaniei, cu sprijinul Parintelui Klaus Klein, preotul ortodox al Crucii Roșii…

- Paula White-Cain a spus ca "ingerii au fost eliberati" din Africa si America de Sud pentru a-l ajuta sa castige. In timpul unei rugaciuni cu incantatie, ea a spus: "Aud un sunet de victorie. Domnul spune ca este gata. Pentru ca aud victorie, victorie, victorie in toate colturile Raiului". Pastorul a…