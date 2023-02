Stiri pe aceeasi tema

- Imagini aparute pe retelele sociale, in care se presupune ca ar fi un disident iranian incarcerat si in care acesta, aflat in greva foamei, apare ingrozitor de slab au provocat indignare in mediul online, sustinatorii sai avertizand vineri ca risca sa moara, relateaza Reuters, citat de news.ro.…

- Sorin Simion Comșa (24 de ani) a caștigat competiția de dat palme organizata de RXF Romania, la capatul unor dueluri care l-au lasat desfigurat. Seara trecuta, in București a avut loc o competiție neobișunita, in care 8 concurenți s-au palmuit in meciuri 1 versus 1, intr-un sistem eliminatoriu, pana…

- In cadrul ediției difuzate ieri seara, la Antena 1, a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la targ”, Nea Marin, gazda show-ului, a ajuns de urgența la spital, din cauza unor dureri acute, scrie a1.ro . Veștile primite de la medici nu au fost deloc bune, iar coregraful a fost operat de urgența. Inainte…

- Dupa premiera judeteana, nationala, mondiala si chiar galactica de saptamana trecuta, iata ca pe astazi revenim tot cu doua filmulete la rubricuta noastra, stimati telespectatori, lucru pe care nu l-am mai facut anterior: formate video la o rubrica de text. Iar daca mai punem la socoteala si faptul…

- La fel ca multe alte vedete de la noi, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru iși petrec inceputul de an intr-o vacanța exotica, departe de Romania. Cei doi au ales o destinație indepartata, sunt in Bali. Acolo se relaxeaza cei doi indragostiți. Acum doua zile, cei doi s-au imbarcat in avion, de pe aeroportul…

- Cinci tineri moldoveni au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au provocat o bataie in primaria Șieu, județul Bistrița-Nasaud din Romania. Din imaginile video putem observa ca aceștia au intrat in primarie cu bate și lopeți, cautandu-l pe primarul localitații.

- Centrul de Scafandri aniverseaza marti, 15 noiembrie, 55 de ani de la infiintareaprimei structuri de scafandri militari din Romania, in anul 1967, cu denumirea Grupul 279 Scafandri.Pentru a marca evenimentul, vor fi organizate vineri, 18 noiembrie, activitati aniversare la sediul institutiei de pe Bulevardul…