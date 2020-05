Imagini șocante: credincioși fără măști sărută sicriul ÎPS Pimen Enoriașii prezenți la inmormantarea Inaltpreasfințitului Pimen la Manastirea Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava au parut sa uite de masurile de protecție care trebuie respectate in timpul pandemiei de COVID-19. Credincioșii și-au scos maștile și au sarutat sicriul IPS Pimen. Imaginile transmise live au aratat oameni de toate varstele, pana și copii, cum sarutau sicriul. Dupa o vreme, sicriul a fost delimitat cu un cordon, pentru a nu se mai apropia nimeni de el, dupa cum arata Mediafax . Sicriul in care se afla trupul IPS Pimen, arhiepiscop in Suceava și Radauți, a fost depus in seara zilei de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile ajunse in spațiul public de la slujba religioasa oficiata la Manastirea Sfantul Ioan Cel Nou au starnit fel de fel de reacții. Cațiva enoriași au fost surprinși, cu maștile de protecție scoase, in timp ce sarutau sicriul in care se afla trupul neinsuflețit al lui IPS Pimen.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a fost depus, miercuri seara, in biserica ”Sf. Gheorghe” de la Manastirea ”Sf. Ioan”, din Suceava. Deși credincioșii veniți sa-și ia ramas bun erau obligați sa respecte reguli de distanțare sociala, aceștia le-au…

- Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a fost depus, in seara zilei de miercuri, in biserica „Sf. Gheorghe” de la Manastirea „Sf. Ioan”, aflata in municipiul Suceava. Unii dintre credinciosii care au intrat in biserica pentru a-si lua ramas bun…

- Potrivit unui comunicat de presa remis, vineri, de SCJU Arad, de la inceputul epidemiei de COVID-19, la maternitatea spitalului au avut loc 241 de nasteri, dintre care 161 prin operatie cezariana si 80 pe cale naturala, potrivit Agerpres. "S-au aplicat si s-au luat masurile de protectie…

- Conducerea companiei transmite pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei greu incercate și ii asiguram de tot sprijinul pentru a merge inainte dupa aceasta pierdere irecuperabila. Fostul nostru coleg a venit ultima oara la fabrica pe 28 martie 2020. Avea 48 de ani. Ca modalitate suplimentara…

- Imagini cu puternic impact emoțional au fost surprinse in Suceava și facute publice pe rețelele de socializare. Un barbat mort din cauza Covid-19 a fost dus de la spital la cimitir cu mașina de la pompe funebre, in timp ce rudele, sfașiate de durere, priveau din poarta.

- In data de 05.04.2020 a fost adoptata Hotararea nr. 9, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pentru stabilirea unor masuri obligatorii de preventie a raspandirii riscului epidemiologic generat de noul Coronavirus. Masurile adoptate prin hotararea mentionata sunt aplicabile incepand cu data…

- Patriarhul Daniel, apel catre credincioși sa aiba incredere in autoritați Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamna pe credinciosi sa respecte masurile luate de autoritati, în contextul decretarii starii de urgenta. La finalul Slujbei Vecerniei de luni…