- Adrian Minune nu are nicio problema in a ieși in public cu amanta. Nu este deloc prima oara cand paparazzii noștri ii prind impreuna pe cei doi, dar cumva reușesc de fiecare data sa fie din ce in ce mai surprinzatori.

- Sa vezi și sa nu... crezi! Oana Zavoranu i-a impacat pe Alex Bodi și Bianca Dragușanu? Imagini senzaționale de la negociere, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro! S-au intalnit la un restaurnat de ultima fița din Capitala și au pus la bataie... impacarea!

- Cand vine vorba despre relaxare, Florin Piersic Jr. nu vrea sa fie deranjat de nimeni! Celebrul actor și-a luat toate masurile de... ”precauție” pentru a nu fi asaltat de fani! Sunteți curioși sa vedeți cum s-a afișat in public? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav (40 de ani) și Bianca Dragușanu (38 de ani) au impreuna o fiica, Sofia Natalia. Micuța a implinit 4 ani sambata, 26 septembrie. Fiica Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav a implinit 4 ani! Primele imagini de la aniversarea micuței Aniversarea Sofiei a fost…

- Daca pana nu cu mult timp in urma vorbeam despre desparțirea Biancai Dragușanu și Alex Bodi, acum nici nu se mai pune problema de așa ceva. Cei doi au uitat de tot și se afișeaza in public mai indragostiți ca niciodata!

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Vulpița, Viorel și Ana Ciulpan au filmat videoclip-ul piesei „Tuga”. Mereu pus pe șotii, soțul Veronicai s-a tatonat cu sosia Irinei Loghin chiar sub ochii tinerei din Blagești! Iata cateva imagini de senzație cu cei trei!