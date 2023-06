Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles și-a incheiat la Viscri vizita in Romania. Majestatea Sa a plecat de aici la Tirgu Mureș, de unde a luat avionul spre Londra. Contele Kalnoky i-a transmis un mesaj din partea romanilor

- The Thelegraph scrie despre dragostea pe care suveranul britanic și-a declarat-o pentru țara noastra in prima calatorie pe care o face in calitate de Rege. De la momentul cand a pus prima data piciorul pe pamant romanesc au trecut 25 de ani.Numele țarii noastre apare și in titlul articolului de pe site-ul Independent,…

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania, pe Aeroportul Baneasa, iar de acolo a ajuns pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, unde a primit salutul Garzii de onoare. Cu cateva clipe inainte, Regele l-a intrebat pe Iohannis care a formula de salut in fața militarilor, dupa cum o arata…

- Regele Charles al III-lea a fost primit cu onoruri militare astazi, 2 iunie, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. “Bine ati revenit in Romania!”, i-a spus seful statului Regelui Charles al III-lea. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii, regele Charles al III-lea, se va afla in…

- Regele Charles al Marii Britanii a inmanat marți (30 mai) onorurile Ordinului Regal Victorian la aproximativ 150 de membri ai Marinei Regale Navale care au participat la procesiunea funerara a Reginei Elisabeta a II-a in 2022, potrivit Reuters. Marinii regali și membrii trupei militare s-au aliniat…

- Este oficial! Regele Charles al III-lea va veni in Romania, pe 2 iunie, intr-una dintre primele sale vizite in strainatate. Noul rege incoronat va veni la București, dar va vizita și reședința sa de la Viscri. Iata de ce ii place atat de mult Regelui Charles in Romania. Are nu mai puțin de 10 proprietați…

- Primarul din comuna Bunești (Brașov), localitate din care face parte și satul Viscri, este pregatit oricand pentru o vizita a Regelui Charles al Marii Britanii. „Daca vine, il vom primi cu paine și sare”, zice edilul.

- Ambasada Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti a organizat o receptie dedicata incoronarii Regelui Charles al III-lea si a Reginei Camilla. Este o petrecere in gradina, Garden Party, dupa modelul celor de la Palatul Buckingham.