Imagini INCREDIBILE: milioane de euro, în pereții unei vile din Vâlcea VIDEO A fost vizata o rețea care facea frauda informatica. Au fost arestați 13 oameni, printre care și romani. Din rețea facea parte și un membru al temutei grupari Camorra din Peninsula. https://www.youtube.com/watch?v=7ARaCV5ecZk Acțiunea a avut loc dupa ce, de-a lungul anului trecut, au avut loc o serie de actiuni de amploare in Italia si Romania, cu descinderi in Genova si Ramnicu Valcea, intr-un dosar de spalare de bani de milioane de euro. Norvegia inregistreaza tot mai multe decese in randul varstnicilor vaccinați anti-Covid Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Pe parcursul anului trecut, au avut loc o serie de actiuni de amploare in Italia si Romania, cu descinderi in Genova si Hackerville – orasul Ramnicu Valcea, intr-un dosar de spalare de bani de milioane de euro, in spatele careia exista o grupare periculoasa, cu legaturi pana mafia din Italia. Descinderile…

