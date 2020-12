Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetațeni romani stabiliți in Marea Britanie au facut „spectacol” in Londra dupa ce au scos din portbagajul unei mașini un porc proaspat taiat, cu care au defilat apoi pe strazile orașului, printre alte mașini. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, scrie Ziarul Adevarul.

