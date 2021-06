Imagini în timp real transmise de NASA cu eclipsa de Soare parțială Eclipsa partiala de Soare care este vizibila și in Romania este transmisa live de NASA. In Romania, eclipsa parțiala de soare se vede cel mai bine din jumatatea de nord a țarii. Imagini LIVE din timpul eclipsei de Soare pot fi vazute AICI . Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. Eclipsa partiala de Soare poate fi privita doar din cateva localitati din jumatatea nordica a tarii: nordul judetului Timis, din judetele Arad, Bihor, Satu Mare si Maramures, de pe intregul teritoriul Transilvaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

