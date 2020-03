Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti o atentionare Cod Galben de inundatii. Ea este valabila pana joi dimineata in sase bazine hidrografice din judetele Caras-Severin, Gorj, Hunedoara si...

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu de vant puternic, valabila in zonele de munte ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara, pana la ora 17.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt vizate zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, din județele Caraș-Severin…

- Un accident de circulație s-a produs astazi pe drumul judetean 761 A, intre localitațile Barsau si Nojag din județul Hunedoara. Patru persoane au ajuns la spital in urma coliziunii. „Pompierii și paramedicii SMURD deveni au intervenit cu autospeciala de descarcerare si ambulante tip B si C. La locul…

- Pompierii Detașamentului Deva specializati in descarcerare și prim ajutor au intervenit, pe raza localitatii Salistioara, pentru salvarea oamenilor aflati intr-un autoturism intrat in coliziune cu un autotren ce transporta airbag-uri, a transmis ISU Hunedoara. Din cei cinci pasageri ai autoturismului,…

- Ceața care a pus stapanire de ieri pe intreg vestul țarii va continua și astazi sa le de-a batai de cap șoferilor, și nu numai. Meteorologii au extins codul galben de ceața cel puțin pana la miezul zilei, atat in Timiș, cat și in Arad, Hunedoara și Bihor. Conform ANM, ceața va determina reducerea vizbilitații…

- Investiții importante pregatite de E-Distribuție Banat, in tot vestul țarii. Obiectivul din acest an a fost modernizarea rețelelor și echipamentelor de distribuție de energie electrica, atat in Timiș, cat și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Scopul principal al acestor investiții este imbunatațirea…

- Peste 3.000.000 de țigarete au fost indisponibilizate și 10 persoane au fost reținute, in urma a 34 de percheziții efectuate de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane banuite de contrabanda. Perchezițiile au avut loc pe raza județelor Timiș și Arad. In urma perchezițiilor, au fost…