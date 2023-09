Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda anunța o noua campanie de dezinsectie in spațiile publice din Municipiul Turda, in perioada 03-10 Septembrie 2023, intre orele 21.00-04.00. Totodata, astazi, 30 August 2023, intre orele 23:00 – 04:00, va avea loc o acțiune de dezinsecție impotriva capușelor in toate parcurile și spațiile…

- Administrația locala turdeana continua acțiunile de salubrizare a spațiilor verzi, curațenie stradala și ingrijire parcuri. In ultimele zile s-au realizat urmatoarele acțiuni: • ????au fost inlocuite stinghiile deteriorate și au fost revopsite bancile din parcurile din Micro I și II, aducand astfel…

- Dupa o pauza de cateva luni, Liga Zimbrilor „pornește la drum” la finalul acestei saptamani. In așteptarea finalizarii lucrarilor de la Turda Arena, Potaissa ramane in sala „Gheorghe Barițiu”, unde va juca și meciul din prima etapa a acestui sezon, contra celor de la CSM Vaslui. Adversarii din prima…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, vine cu vești bune pentru turdeni. Lucrarile de amenajare a zonei de Agrement și construcție Centru Multifuncțional sunt in grafic și progreseaza cu succes. „Acest proiect ambițios inseamna mai mult decat o simpla transformare. Ne straduim sa oferim copilașilor…

- Primaria Turda le bate obrazul celor ce fac mizerie in spațiile publice de pe raza municipiului nostru, adaugand cateva fotografii cu dezastrul lasat de aceștia, adaugandu-i la categoria „AȘA NU!” Primaria Turda a dorita sa sublinieze cateva exemple de cetațeni care nu aduc cinste orașului nostru, menționand…

- Zona din proximitatea Turda Arena, noua sala polivalenta construita la Turda, se transforma radical, dupa ce au inceput lucrarile de asfaltare, care ofera condiții optime pentru toți locuitorii și vizitatorii. ”Zona din proximitatea Turda Arena se transforma radical! Astazi (n.r. ieri) a fost așternut…

- Echipele de la Domeniul Public Turda au intervenit in cursul zilei de joi in mai multe puncte din oraș pentru salubrizarea spațiilor verzi. Este vorba despre acțiuni de intreținere spații verzi in urmatoarele zone: Strada Fragariște, Piața Romana, Zona Salina Turda, Intrarea in Turda dinspre Alba-Iulia…

- Turdenii sunt nemulțumiți de faptul ca procesul de modernizare al orașului inseamna și distrugerea spațiilor verzi. Satui de „betoane” aceștia asista zilnic la defrișari sistematice alte spațiilor verzi. Acum au fost surprinse imagini cu scoaterea din radacina a copacilor din fața muzeului, mai exact…