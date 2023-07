Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit religios duminica, 30 iulie, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant. Imagini spectaculoase de la nunta prezentatorului de la Antena 1.Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost…

- Zi mare pentru Dani Oțil și Gabriela Prisacariu! Cei doi au ales sa-și uneasca destinele intr-un decor de vis. Nelipsit de la marele eveniment a fost și fiul lor, Tiago. Cununia religioasa a avut loc la o biserica din București. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, nunta ca in povești Dupa ani de așteptare,…

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc religios astazi, upa ce in urma cu doi ani au facut cununia civila. Tot astazi va avea loc petrecerea de nunta, intr-o locație de poveste, iar alaturi le vor fi prietenii și familia.Prezentatorul TV și soția lui se vor cununa religios, astazi, iar apoi…

- Cristina Spatar a primit de ziua ei, in iunie, cadou de la soț un bloc in Buftea. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, cantareața a facut dezvaluiri despre proprietatea daruita de Vicențiu Mocanu, iar Lili Sandu, prezentatoarea emisiunii, a reacționat. Imbracata intr-un costum roz, accesorizat…

- Razvan Simion și Daliana Raducan se casatoresc. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a anunțat cand va avea loc nunta, dar și de unde pornesc divergențele cu viitoarea sa soție.Razvan Simion, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, a anunțat ca se va casatori cu iubita sa, Daliana Raducan.…