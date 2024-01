Stiri pe aceeasi tema

- Ceremoniile de zece zile cu ocazia casatoriei celui de-al zecelea copil al sultanului din Brunei se apropie de final. Dupa ce cuplul a facut schimb de juraminte, un banchet fastuos a fost organizat la palatul regal, cel mai mare palat rezidențial din lume, cu aproape 1.800 de camere.

- Prințul Bruneiului s-a insurat. Cine este mireasa și ce rochie a purtat la nunta! Despre Prințul Abdul Mateen se spune ca, la 32 de ani, ar fi cel mai bogat prinț din lume. Acesta este fiul Sultanului din Brunei, Hassanal Bolkiah, și al fostei sale soții, Mariam binti Abdul Aziz. In toamna anului trecut,…

- Festivitatile fastuoase pentru nunta printului Abdul Mateen din Brunei si a sotiei sale au culminat duminica cu o ceremonie stralucitoare la care au participat lideri si invitati cu sange albastru din intreaga lume, relateaza presa internationala, citata de cea romana.

- Fiul sultanului din Brunei, cand va cel mai bogat om de pe planeta și regele petrecerilor excentrice, se insoara. Prințul Abdul Mateen va avea o nunta și festivitați dedicate care vor dura 10 zile. Dincolo de indatoririle sale monahale, Mateen (32 de ani) s-a ocupat cu sportul, fiind jucator de polo…

- Sultanatul Brunei, un stat mic si bogat in petrol, situat in nordul insulei Borneo, a inceput joi zece zile de festivitati ocazionate de nunta printului Abdul Mateen, in varsta de 32 de ani, considerat pana acum unul dintre cei mai ravniti burlaci din Asia, informeaza AFP. Nunta islamica intre printul…

