- Ceea ce s-ar putea dovedi a fi cea mai inalta cascada din lume s-a format pentru scurt timp pe calota glaciara a Groenlandei, ca urmare a drenarii in doar 5 ore a unui lac de 5 milioane de metri cubi de apa, echivalentul a 2.000 de bazine de inot de dimensiune olimpica, potrivit CNN.Oamenii de știința…

- Ar putea exista crapaturi in textura spatiu-timp din care este format Universul, fisuri ramase din perioada de imediat dupa Big Bang, insa telescoapele actuale nu le pot detecta, conform unui nou studiu publicat in arXiv.org, semnat de cercetatorul de origine romana Razvan Ciuca, de la Marianopolis…

- „Atenție! Imagini care TREBUIE sa va afecteze emoțional! 26 de ființe umane sunt implicate într-un proces de exterminare în grota Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj, unde funcționeaza ILEGAL secția de Anatomopatologie. 26 de asistente, medici și infirmiere sunt intoxicate…

- Cadavrul unui barbat cu o punga trasa in cap a fost gasit, joi dimineata, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Un barbat care iși plimba cainele prin zona a descoperit cadavrul și a alertat imediat Poliția.

- Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii, pe unde radiatia ultravioleta nociva de la Soare patrunde in stratosfera, s-a micsorat foarte mult, fiind in prezent mai mica decat atunci cand a fost descoperita, in anii '80, conform unui material publicat marti de Live Science.De obicei,…

- Programul de Observare a Pamantului al UE a surprins desprinderea unui aisberg cu o suprafata de 1.636 de kilometri patrati din calota glaciara Amery, a treia ca marime din Antarctica, relateaza BBC si Euronews.

- Parapanta lui Justin Kyllo, in varsta de 51 de ani, "nu s-a putut deschide", iar turistul a cazut in gol pe un versant al celebrului munte, a declarat presei purtatorul de cuvant al Oficiului Parcurilor Nationale din Tanzania (TANAPA), Pascal Shelutete.Turistul a ajuns in Tanzania la data…