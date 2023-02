Imagini cu Turcia înainte de cutremur și după. Fotografiile care arată proporțiile dezastrului care a ucis mii de oameni Doua cutremure uriașe și o serie de replici au lovit Turcia, Siria și regiunea inconjuratoare, ucigand peste 8.000 de oameni și provocand distrugeri pe scara larga. Din pacate, in urma calamitaților naturale petrecute in urma cu doua zile, zeci de mi de oameni au ramas fara un adapost deasupra capului intr-o perioada extrem de grea, […] The post Imagini cu Turcia inainte de cutremur și dupa. Fotografiile care arata proporțiile dezastrului care a ucis mii de oameni appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.700 si creste de la o ora la alta.

- Peste 8.100 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sint raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pina acum dintre darimaturi in Turcia…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Imagini dramatice au fost surprinse dupa cutremurul de 7,8 grade produs luni dimineata in Turcia si Siria si care arata cladiri ce se prabusesc in totalitate. Multe inregistrari video au fost publicate pe retelele sociale.

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Doua cutremure majore, cu magnitudine de 7,8 și 7,6, au lovit Turcia, la granița cu Siria, la doar cateva ore distanța. Bilantul victimelor a ajuns la peste 1.700 de morti in ambele tari.

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului.

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…