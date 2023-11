Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video care arata de fapt soldati americani aterizand in Romania in iunie 2022 la baza de la Mihail Kogalniceanu a fost raspandita online si pretinde in mod fals ca arata puscasi marini americani care sosesc in Israel in timpul razboiului dintre Israel si Hamas, in octombrie 2023, scrie…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata, 28 octombrie, imagini video de la interogatoriul militanților Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului și care au fost prinși, imagini in care aceștia confirma ca gruparea islamista palestianiana are o ascunzatoare…

- Israelul a trimis peste noapte tancuri și trupe in Fașia Gaza pentru o a doua incursiune limitata in tot atatea nopți, au anunțat Forțele de Aparare Israeliene, citate de Times of Israel.Raidul din apropierea cartierului Shuja'iyya, din estul orașului Gaza, a fost efectuat de trupe de infanterie, inginerie…

- Istoricul israelian Yuval Noah Harari ataca "indiferența" progresiștilor americani și europeni fața de atrocitațile comise de Hamas, acuzand stanga occidentala de "insensibilitate morala extrema" si tradare, scrie The Guardian. Harari, autorul unor carti de succes, printre care Sapiens si Homo Deus,…

- Be'eri și Kfar Azza, doua dintre comunitațile de la granița cu Fașia Gaza care au fost cele mai grav afectate in asaltul sangeros de pe 7 octombrie, dupa ce mai multe valuri de militanți ai gruparii palestiniene Hamas au trecut granița in Israel, dinspre Fașia Gaza.Beeri, un kibut, avea inainte de atac…

- Noi fotografii din satelit arata imagini ale zonelor distruse din Gaza, in timp ce razboiul dintre Israel și Hamas continua. Firma americana Maxar Technologies a publicat imaginile din satelit, care surprind momente de explozii mari și nori de fum in timp ce atacurile aeriene israeliene continua sa…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a condamnat „atacurile teroriste nejustificate și criminale” comise de Hamas impotriva Statului Israel. Poziția inaltului oficial NATO a fost exprimata in discursul ținut cu prilejul celei de-a 69-a sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO, care…

- Brigazile al-Qassam, ramura armata a Hamas, au dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate.