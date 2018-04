Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima șocanta zguduie Romania. Un barbat și-a omorat soția, i-a dat foc, apoi a fugit cu copilul celor doi, in varsta de numai trei ani. Autoritațile l-au gasit pe suspect, acasa la parinții lui. Baiețelul a ramas in custodia rudelor, iar suspectul a fost dus la audieri, la poliție.

- Crima șocanta la Brașov. Un barbat și-a ucis soția și copiii și apoi s-a predat la poliție. Din primele date obținute de anchetatori, acesta a așteptat ca victimele sa adoarma și le-a omorat in somn.

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Tragedie uriasa la Brasov. In urma cu cateva momente, un barbat s-a prezentat la IPJ Brasov, plin de sange si a spus ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Nenorocirea s-a petrecut pe strada...

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism au suferit…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.