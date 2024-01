Stiri pe aceeasi tema

- O familie din București a transformat intr-o bijuterie arhitectonica un transformator electric vechi de un secol. Cladirea, aflata in stațiunea prahoveana Sinaia, le servește drept locuința de vacanța. Aceasta e, de altfel, cea mai mica locuința de vacanța din Romania

- Andreea și Cabral Ibacka formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Se iubesc de 15 ani și au impreuna doi copii. De-alungul timpului, cei doi au dat detalii interesante despre relația lor și nu au ezitat sa vorbeasca atat de momentele placute cat și despre cele neplacute.Recent, Cabral…

- Este cunoscut publicului din Romania ca om de televiziune, insa, in ultimii ani, simpaticul prezentator al matinalului de la Antena 1 a dat lovitura in afaceri. Recent, in mediul online au aparut imagini din bucataria restaurantului “de pe Nordului” deținut de Dani Oțil. Vedeta a decis sa raspunda “rautaților…

- Mai bine de patru luni au trecut de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar de 19 ani din Piatra Neamț. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca decesul tineri a fost provocat in urma unei supradoze, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, acum au aparut și imagini de pe camerele de supraveghere,…

- Viorel Lis nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute persoane publice din Romania. Fostul primar al Capitalei și soția lui Oana formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul autohton. Cum arata Viorel Lis acum 40 de ani. Imagini de colecție cu fostul…

- Razvan și Irina Fodor formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz. Au impreuna o fata și o casnicie discreta. Recent, actorul a vorbit despre cum merg lucrurile in familia lui și cum reușesc el și Irina sa se imparta intre viața de familie și cariera.„Nu am avut cu nevasta-mea niciun…

- Un politist a fost injunghiat in piept de un adolescent care ar avea probleme psihice, in timpul unei interventii, in Ilfov. Sindicatul Europol cere dotarea polițiștilor cu dispozitive cu electroșocuri. Un politist care participa, luni seara, la o interventie in comuna Berceni, judetul Ilfov, unde un…

