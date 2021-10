Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii incearca sa afle ce s-a intamplat duminica, la 13.07, cand avionul de mici dimensiuni pilotat de miliardarul Dan Petrescu a deviat de la ruta stabilita și a incercat sa revina pe aeroportul din Linate, de unde decolase in urma cu doar trei minute. Potrivit datelor publicate de publicația…

- Cine este Dan Petrescu, omul de afaceri care a murit in avionul de mici dimensiuni prabusit in Italia. Omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați romani, a murit dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se afla s-a prabușit in Milano. Alte șapte persoane s-au stins din viata in tragedie,…

- Avionul care s-a prabușit, duminica, langa Milano este produs in Elvetia și este destinat clientilor de afaceri, scrie Mediafax. Pilatus Pc-12 este recunoscut de experți ca un aparat de zbor excelent. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica la pranz, in apropiere de Milano, iar opt persoane…

- Presa din Italia anunța ca a fost gasita cutia neagra a aparatului de zbor prabușit la Milano. In tragedia soldata cu opt victime și-au pierdut viața miliardarul roman in imobiliare Dan Petrescu, soția acestuia și fiul sau, Dan Ștefan Petrescu. A fost gasita cutia neagra a aparatului, anunța Corriere…

