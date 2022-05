Imagini apocaliptice în China: cerul, colorat în roşu aprins. Care este explicația oficială Imagini apocaliptice surprinse pe cerul Chinei. Deasupra orasului Zhoushan, un oras port din apropiere de Shanghai, cerul a avut culoarea rosu aprins. Oamenii au iesit din case sa surprinda momentul si s-au speriat maxim. Au crezut ca a venit Apocalipsa. Imaginile au fost filmate simbata seara, pe 7 mai si au fost postate pe retelele de socializare. Locuitorii orasului sustin ca cerul rosu este Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii sunt speriati si spun ca se apropie Ziua Judecatii. In schimb, oficialii au oferit explicatii menite sa linisteasca populatia. Cerul s-a inrosit in seara zilei de sambata, 7 mai, deasupra regiunii Zhoushan, in apropiere de Shanghai. In imaginile aparute pe diferite retele sociale se pot auzi…

- Panica in capitala Chinei, dupa zeci de cazuri noi COVID inregistrate. Locuitorii iau cu asalt magazinele si golesc rafturile, de teama unei carantine dure, ca cea din metropola Shanghai.Oamenii au stat la cozi interminabile pentru a se aproviziona cu legume, carne proaspata si taitei.

- O filmare postata pe rețelele de socializare arata ciocniri violente intre civili și polițiști imbracați in combinezoane in Shanghai, oraș care se confrunta cu un nou val COVID. Incidentul a fost filmat intr-un complex rezidențial din care oamenii au fost evacuați, pentru ca locuințele lor sa fie transformate…

- Numarul infectarilor cu coronavirus continua sa creasca la Shanghai in pofida lockdown-ului, au declarat miercuri oficiali locali. Un record de 26.330 de cazuri noi a fost raportat marti, au indicat miercuri autoritatile, precizand insa ca majoritatea cazurilor sunt asimptomatice. Shanghai este in centrul…

- Autoritatile din orasul chinez Shanghai au avertizat, miercuri, ca oricine incalca regulile stricte ale carantinei impuse din cauza epidemiei de COVID-19 va fi tratat cu strictete. 25.141 de noi cazuri asimptomatice de COVID-19 au fost raportate, marti, in Shanghai, in crestere fata de cele 22.348 de…

- Locuitorii din Shanghai au ramas fara mancare, dupa ce au fost obligați timp de mai multe zile sa stea inchiși in casa din cauza covid. O inregistrare video, care arata cum mai mulți localnici jefuiesc un supermarket din centrul financiar al Chinei, a devenit virala pe rețelele sociale.

- Aproape toti cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai au fost izolati sambata, in contextul in care China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani, masurile stricte anti-COVID-19 suscitand ingrijorare in randul parintilor care se tem ca vor fi separati de copiii lor, informeaza…

- China ia masuri drastice pentru oprirea raspândirii pandemiei. Peste 16 milioane de oameni din Shanghai sunt de azi în lockdown si urmeaza sa fie testati în masa în urmatoarele patru zile. Locuitorii din Shanghai-ul de Vest pot parasi locuinta doar pentru testare,…