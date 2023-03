Imaginea vârfului Matterhorn, eliminată de pe ambalajul Toblerone Imaginea varfului muntos Matterhorn va fi eliminata de pe ambalajul Toblerone dupa ce o parte din productia batonului de ciocolata va fi mutata in afara Elvetiei. Acest lucru inseamna ca se incalca restrictiile de marketing legate de utilizarea iconografiei elvetiene, relateaza The Guardian. Muntele de 4.478 de metri inaltime, al carui varf piramidal aproape simetric oglindeste forma batonului de ciocolata cu migdale si miere, va fi inlocuit cu un varf alpin mai generic, a declarat proprietarul american al marciI, Mondelez. „Reproiectarea ambalajului introduce un logo de munte modernizat si simplificat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

