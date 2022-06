Imagine Dragons a lansat piesa Sharks

Stiri pe aceeasi tema

- Em Beihold a lansat single-ul “Too Precious”. Consolidat ca unul dintre cei mai tari artiști noi ai anului 2022, cantareața și compozitoarea Em Beihold (pronunțat bye-hold) din Los Angeles dezvaluie un nou single și videoclip. Piesa este susțtinuta de un pian jazz și un ritm puternic, in timp ce ea…

- Potrivit informațiilor a doi cercetatori – unul din Londra și altul din Los Angeles –, comunicate in The Lancet Gastroenrerology and Hepatology, trebuie studiata și implicarea Sars-Cov-2 pentru aflarea cauzei hepatitei pediatrice a carei origini inca nu a trecut de stadiul ipotezelor. Pentru moment,…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, marea ciștigatoare a ediției de anul acesta Eurovision, a lansat videoclipul piesei care a cucerit Europa - „Stefania”. Clipul, emoționant pina la lacrimi, reda scene din razboiul trait de poporul ucrainean. „Inițial, cintecul i-a fost dedicat mamei mele, iar cind…

- Audien a facut echipa cu XIRA pentru „One Last Dance”, o piesa despre dragoste, dorința, deznadejde și neputința. „One Last Dance” spune povestea unei relații care a ajuns la sfarșit, dar pentru care acel ultim moment conteaza enorm. In acord cu ultimele piese pline de emoție, pe tematica amoroasa,…

- Lyn Lapid a lansat EP-ul “The Outside”. Proiectul, dedicat tuturor „strainilor” precum Lyn, conține 8 cantece, inclusiv noul ei single „Pager”, alaturi de favoritele fanilor precum „In My Mind”, „I Guess That Was Goodbye” și „The Outsider”. In EP, Lyn spune: „Cel mai bine aș descrie „The Outsider” ca…

- R3HAB a lansat piesa “My Pony”. Artistul a lansat hit dupa hit in primul trimestru al anului 2022 și nu pare ca ar dori sa se opreasca. In urma colaborarilor sale cu Dimitri Vegas & Like Mike, precum și cu Armin van Buuren, R3HAB inoveaza pentru a crea un album pop-house. Cu aceste impresionante trei…

- Trupa britanica Pink Floyd va lansa vineri, dupa o pauza de 28 de ani, o noua melodie, intitulata "Hey, Hey, Rise Up!", in sprijinul poporului ucrainean, informeaza digi24.ro cu referire la digi24.ro. Piesa, prima inregistrata de Pink Floyd dupa albumul "The Division Bell" (1994), este interpretata…

- Trupa N&D a facut furori in Romania mulți ani la rand. Nick a revenit in industria muzicala și a lansat piesa „Vino inapoi”, dar de aceasta data fara Delia Matache. Cum suna melodia reeditata, dar și alaturi de cine este interpretata. Artistul a reușit sa aduca nostalgia in sufletele oamenilor.