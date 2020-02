Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri cutremuratoare la emisiunea "Vorbește Moldova". Tanara care si-a abandonat micutul intr-un carucior strain, dintr-un camin de tip familial din Capitala a marturisit ca despre sarcina ei nu a stiut nimeni.

- Cristina Rus a nascut in mare secret cel de-al treilea copil și se simte o femeie implinita. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, fosta jumatate a trupei Blondy s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Cristina Rus este cat se poate de discreta in ceea ce privește viața ei de familie, tocmai…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin (21 de ani, 15 WTA) a caștigat primul Mare Șlem al carierei, la Australian Open, iar dupa triumf a declarat ca și-a indeplinit astfel visul din copilarie.

- Un bebeluș nascut prematur, cu o greutate de doar 650 de grame, a fost readus la viața intr-o punga, dupa ce inima sa a fost oprita timp de 40 de minute. Medicii au decis ca cel mic sa stea intr-o punga de plastic pentru a-i mentine temperatura corpului ridicata. Ryuan a supravietuit unui…

- Un bebelus care s-a nascut prematur intr-un spital de la periferia Varsoviei in urma cu trei saptamani, avand o alcoolemie de peste 3,2 miligrame la mililitru de sange, a murit, au anuntat marti reprezentantii Procuraturii poloneze, potrivit observator.tv.Bebelusul, care a avut la nastere…

- Nik Hoot a fost adus pe lume in urma unui avort care nu a reusit. Se intampla in 1996, in Rusia. Bebelusul nici nu ar fi trebuit sa supravietuiasca, dar, chiar prematur nascut, s-a luptat pentru viata. Interventia medicala a fost un esec, dar tocmai asta i-a dat dreptul la viata si i-a permis sa respire.…

- Moartea tanarului de 21 de ani din Costesti, care, de Revelion, a fost batut cu bestialitate, a bagat frica in locuitorii din sat. Oamenii nu pot intelege de ce a fost retinuta doar o singura persoana care l-ar fi omorat in bataie.

- Este bucurie mare in viața Andrei de la Like Chocolate. Artista a devenit mamica pentru prima data, iar viața i s-a schimbat radical. Ea și iubitul sau sunt mai fericiți ca niciodata și amandoi se simt impliniți și binecuvantați.