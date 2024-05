O firma in care Enel deține jumatate dintr-o companie care activeaza inca in Romania și care face afaceri chiar cu PPC, firma la care a vandut activele locale din energie. Cei trei operatori de distribuție a energiei electrice deținuți de grecii de la PPC – Rețele Electrice Muntenia, Rețele Electrice Dobrogea și Rețele Electrice Banat […] The post Italienii de la Enel n-au parasit complet Romania. Fac afaceri cu ”moștenitorii” PPC appeared first on Puterea.ro .