- Clujul este fara doar și poate orașul betoanelor și al granitului. Ultima lucrare aflata in derulare, cea de pe strada Kogalniceanu și strazile adiacente, certifica acest lucru fara niciun dubiu. Strada Kogalniceanu a fost decreata cea mai frumoasa strada din Cluj. Ramane de vazut la finalul lucrarilor…

- Intamplarea a facut – daca nu cumva ițele unui destin mereu surprinzator atunci cand nu este nemilos de-a dreptul – sa dam o raita, duminica seara, pe o ploaie torențiala, pe la Casa cu Lei. Tricolorul uriaș din fața Primariei vajaia amarnic… Am incercat sa imortalizam in cateva secunde video vuietul…

- In ultimii 20 de ani, Clujul a devenit unul dintre orașele-magnet ale Romaniei. De la un centru universitar de tradiție, orașul din inima Transilvaniei s-a transformat treptat intr-un pol de competitivitate economica. Se spune ca „la Cluj viața e altfel”, iar in „orașul tuturor posibilitaților financiare”…

- Cluj-Napoca a batut un nou record, de data aceasta un record foarte trist. Clujul este orașul din Romania care a inregistrat cel mai mare numar de decese premature din cauza caldurii, cu 32 de decese la 100.000 de locuitori.„Orașul are doar 7% acoperire cu copaci”, se arata intr-un articol publicat…

- VIDEO: Florin Piersic și-a sarbatorit ziua de naștere, pe scena. Momente impresionante: 1.000 de oameni au aplaudat in picioare Momente impresionante la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca. O sala plina s-a ridicat in picioare si i-a cantat „La multi ani” lui Florin Piersic, vineri seara,…

- Cartierul Gheorgheni este cel mai frumos din oraș, la fel cum putea fi și cartierul Buna Ziua, care a fost construit de la zero sub mandatul primarului Emil Boc.”Poate vede Boc & co poza asta și ințelege ce ar trebui sa insemne Clujul verde!!!!! Nu parcuri betonate, nu piste de biciclete vopsite…

- Clujul are acum 47.000 de locuri de parcare, dar și 200.000 de mașini, astfel ca oamenii se chinuie cum pot ca sa se descurce.”In cartiere se majoreaza, ca propunere, cu rata inflației. In centru, unde taxele sunt oricum foarte mari, nu propunem majorarea acestora. De ce nu majoram? Cred ca trebuie…