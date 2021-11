iMac-ul cu chipset M1 Pro/Max este așteptat în prima jumătate a anului 2022 La inceputul acestui an, Apple a lansat oficial primul sau iMac cu procesor M1. Acesta a venit sub forma unui nou model de 24 de inci, cu un design complet diferit fața de iMac-urile din trecut, dar i-a lasat pe mulți sa se intrebe despre iMac-ul mai mare, de 27 de inci și cand am putea vedea o noua varianta a acestuia. Se pare ca Apple este așteptata sa aduca un nou model de iMac in prima jumatate a anului 2022, dar de data aceasta va veni cu noile chipset-uri M1 Pro și M1 Max. Modelul de baza va avea 16 GB de RAM și 512 GB de spațiu de stocare și va avea un design similar cu iMac-ul din acest… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii primesc in medie ceva mai puțin de jumatate din ultimul salariu, sub forma de pensie, atunci cand se retrag din activitate. 41,3% este mai exact procentul mediu pe care pensia romanilor o reprezinta din ultumul salariu primit, cifra care ne...

- In prezent, toata lumea se confrunta cu o lipsa de chipset-uri. Acest lucru a afectat producția de electronice, ducand la incetinirea procesului de aprovizionare a produselor. Atat de mult incat, potrivit unui raport al lui Bloomberg, se pare ca Apple este nevoit sa reduca producția de iPhone 13. Raportul…

- Vodafone Romania le va oferi clinților noile telefoane iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 și iPhone 13 mini. Apple spune despre iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max ca ofera cel mai avansat sistem de camere, cu ecran XDR Super Retina cu ProMotion, o durata de viața a bateriei imbunatațita și…

- Vodafone Romania va oferi cea mai buna gama iPhone lansata pana acum și care include elegantele și inovatoarele iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 si iPhone 13 mini. “iPhone 13 Pro si iPhone 13 Pro Max vin cu cel mai avansat sistem de camere pro, cu ecran XDR Super Retina cu ProMotion, o durata…

- In cultura noastra bucataria reprezinta atat camera in care este gatita mancarea, cat și cea in care familia se aduna pentru a se bucura impreuna de o masa delicioasa. Chiar daca in ultimele decenii tradiția și-a pierdut din importanța de odinioara, exista inca multe familii care se aduna la masa…

- Apple a dezvaluit marti, 14 septembrie, iPhone 13 , care va incepe de la un pret de 699 de dolari, informeaza Reuters . Compania americana a mai lansat noul smartwatch, precum si un nou iPad mini, cu conectivitate 5g. IPhone 13 va costa 699 de dolari, in timp ce IPhone 13 Pro incepe de la 999 dolari,…

- Apple tocmai a incheiat evenimentul sau de prezentare al noilor sale produse, inclusiv gama de smartphone-uri iPhone 13, care aduce imbunatațiri pe care fanii telefoanelor companiei din Cupertino le cereau de ceva timp. iPhone 13 și iPhone 13 Mini Prezentarea noilor device-uri a inceput cu iPhone 13…

- Pixel 5A va avea un ecran de 6,34 de inch, o idee mai mare decat ecranul de 6,2 inch al lui Pixel 4A. Este acelasi ecran 1080p cu 60Hz, desi utilizatorii sperau la o rata de refresh de macar 90Hz. Un al doilea mic upgrade vizeaza bateria, a carei capacitate a crescut de la 3.885mAh anul trecut, la 4.680mAh…