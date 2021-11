Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Bolojan, presedintele Consiliului Judetean Bihor, declara ca nu a sustinut decizia partidului de a face coalitia de guvernare cu PSD si nici nu a votat-o, insa nici nu si-ar da demisia din partid, cum a facut Ludovic Orban. De asemenea, a subliniat ca nu ii este rusine ca e membru PNL, nici acum,…

- Liberalul Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, declara ca nu a susținut decizia partidului de a face coaliția de guvernare cu PSD și nici nu a votat-o, dar pe de alta parte spune ca nu i-a fost niciodata rușine ca este membru PNL și nici nu ar pleca din partid, aluzie la demisia lui…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a scris, luni, pe Facebook, ca nu este de acord cu o sustinere a Guvernului PNL, de catre PSD, in Parlament, el precizand ca PSD va controla tot ce se intampla in viitoarea guvernare, chiar daca nu va avea membri in Executiv. Parlamentarul, care l-a sustinut pe Ludovic Orban…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, la congresul UDMR , ca PNL și USR-PLUS au doua congrese competitive și ca spera sa se ajunga cât mai repede la un deznodamânt democratic pentru a se pune capat crizei politice. "Toate formațiunile politice aflate în Coaliția…

- Prezent vineri la Giurgiu pentru a-și prezenta moțiunea cu care candideaza la congresul din 25 septembrie, președintele PNL, Ludovic Orban a facut o serie de declarații legate de actuala criza politica. ”Fara consultarea partidului și fara acordul președintelui, premierul Florin Cițu a luat decizii…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata la Alba, ca nu si-a dorit aceasta criza politica si nu a fost consultat cu privire la deciziile luate care „au aruncat in aer pur si simplu coalitia”, insa va face tot ce tine de el ca sa se incheie cat mai repede criza si PNL sa ramana principalul partid de guvernare.…

- Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor, i-a cerut explicații premierului Florin Cițu privind criza guvernamentala declanșata dupa demiterea ministerului Justiției, Stelian Ion, atragandu-i atenția ca inclusiv in PNL semnalele nu sunt foarte bune, relateaza Hotnews . Bolojan le-a transmis…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…