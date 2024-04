Stiri pe aceeasi tema

- „Traian Basescu a intrat in turul doi cu 12,6% și a caștigat alegerile cu 56% și și-a anunțat candidatura cu 3 saptamani inainte de a incepe campania, deci cu 7 saptamani pana la alegeri. Nu sunt ingrijorat și spun ca Catalin Cirstoiu, fiind candidatul unei coaliții cu peste 50% intenție de vot, cu…

- Joi, 28 martie 2024, a fost dat in folosința primul drum expres din Ardeal, șosea care leaga centura Oradea de Autostrada Transilvania (A3). Proiectul șoselei de legatura dintre centura Oradea și Autostrada Transilvania a fost inițiat de presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, in ultimul…

- Primarul Florin Birta și președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan au susținut miercuri, 27 martie, o conferința de presa in care au prezentat proiecte comune importante care vizeaza fluidizarea circulației in municipiu și zona metropolitana.

- Premierul Marcel Ciolacu va fi prezent vineri la Oradea, impreuna cu predecesorul sau Nicolae Ciuca, dar și cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și cu fostul ministru Lucian Bode. Se inaugureaza acum, se deschide peste o saptamana Potrivit agendei premierului, cei patru demnitari vor face…

- Emilia Șercan a caștigat procesul cu Academia de Politie „Al. I. Cuza” , dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a obligat, joi, 7 martie, instituția publica de invațamant superior sa ii pus la dispozitie jurnalistei copii dupa referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de sustinere a doctoratelor…

- Conform liberalilor, PNL a pus Moldova pe harta marilor investiții, iar in guvernarea Ciuca preocuparea pentru reducerea decalajelor intre Moldova și alte zone istorice dezvoltate s-a vazut, in sfarșit, pe teren nu doar pe hartie, ca pana atunci. Liberalii amintesc, printre cele mai importante, primele…

- Miercuri dupa-amiaza in Cluj-Napoca a fost un haos in trafic, iar clujenii s-au gandit instant la pasajele din Oradea, care lipsesc din orașul de pe Someș.Clujeanii au postat imagini cu haosul din trafic, iar in paralel cu superbele pasaje din Oradea, construite de Ilie Bolojan. ”Planul de mobilitate…

- Podul de la Braila, inaugurat in iulie 2023 și supranumit „Golden Gate-ul Romaniei,” a fost reasfaltat de trei ori pe o porțiune de doar 150 de metri in perioada iulie-decembrie. Acest proiect spectaculos de infrastructura, considerat cel mai important din Romania dupa Revoluție, a fost dat in folosința,…