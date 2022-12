Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a cerut luni noua ani de inchisoare pentru opozantul incarcerat Ilia Iasin, un apropiat al lui Boris Nemtov, unul dintre liderii opozitiei ruse asasinat in februarie 2015, au anuntat sustinatori ai acestui critic al Kremlinului, judecat pentru ca a denuntat ofensiva rusa in Ucraina,…

- Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Avril Haines, a declarat sambata seara ca, in ciuda atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și asupra altor infrastructuri critice mai ales in contextul iernii, nu vede nicio dovada a scaderii voinței ucrainene.

- Volodimir Zelenski vine cu informații de ultima ora despre situația din regiunea Herson, dupa ce armata rusa s-a retras pe malul estic al raului Nipru. Din pacate, anchetatorii din Ucraina au descoperit adevarate grozavii in regiunea ocupata pana de curand de soldații lui Putin. Cu toate acestea, liderul…

- Furtul ”marunt” este aspru sanționat de judecatori, in timp ce jaful de la Zoo Turda, unde au ”disparut” miliarde de lei vechi, va ramane nepedepsit, pentru prescrierea faptelor, conform ultimelor decizii ale ICCJ. ”Hoțul condamnat cu executare a furat o unghiera, cateva deodosante si trei boxe portabile.…

- In primele ore ale zilei de 24 februarie, cand rachetele rusești care au inceput sa loveasca Ucraina au declanșat cea mai mare invazie militara asupra unui stat european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, Artur, precum și milioane de alți ucraineni, au pus mana pe telefon ca sa-și contacteze…

- Informații sosite de pe fronturile din Ucraina confirma continuarea contra-ofensivei militare a trupelor Kievului. Comandamentul armatei ucrainene anunța vineri ca peste 600 localitați au fost recuperate de sub controlul rușilor in operațiunile desfașurate luna trecuta. Autoritațile de ocupație rusa…

- Parlamentul Turciei a adoptat joi seara o lege propusa de președintele Erdogan privind dezinformarea, lege care prevede pedeapsa cu inchisoare pentru raspandirea de “informatii false sau inselatoare”. Astfel, jurnaliștii și utilizatorii rețelelor de socializare ar putea petrece 3 ani dupa gratii pentru…

- Armata rusa a revenit la ceea ce știe ea sa faca cel mai bine: atacuri in masa, nediscriminatorii, cu rachete asupra zonelor civile. Așa arata „razboiul total” declanșat de Putin in Ucraina, la doar doua zile dupa numirea noului comandant al trupelor ruse in aceasta țara, in persoana generalului Serghei…