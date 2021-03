Stiri pe aceeasi tema

Media naționala a ratei de infectare cu noul coronavirus este 2,17 la mia de locuitori. Județul Iflov a revenit in scenariul roșu, iar cea mai mare rata de infectare o regasim in Timiș.

Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor este in scadere.

- Fața de ziua de ieri, pe langa județul Timiș care are o incidența COVID la 14 zile de peste 3/1000 de locuitori, mai exact de 3,48, iata ca și județul Cluj se intoarce in zona roșie, cu un indice de 3,07.Ilfovul se aflac, cumva, la limita cu o rata de infectare de 2,85.Coeficientul infectarilor cumulate…

Capitala iese din scenariul rosu, dupa ce rata infectarii a ajuns la 2,96 la mie. Astfel, Bucureștiul revine in scenariul galben, ceea ce permite redeschiderea restaurantelor. Iar daca situația ramane la fel, din 8 februarie, mai mulți copii vor merge la școala. Bucureștiul inregistreaza astazi cele…

Joi, patru județe se aflau, inca, in scenariul roșu, potrivit datelor privind incidența infectarilor COVID; prezentate joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Ilfov se afla pe prima poziție, cu 4,45 de cazuri ma mia de locuitori.Timiș era, joi, al doilea județ cu o rata de incidența peste 4/mie…

​Rata de infectare cu noul coronavirus este in ușoara creștere in București. Incidența cumulata a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile a ajuns in Capitala, miercuri, la 3,62, fața 3,56 cu o zi inainte. Alte trei județe sunt in „zona roșie", Ilfovul avand cea mai mare rata de infectare,…

In prezent, doar Capitala (3,47) și alte doua județe se mai afla in secnariul roșu. Este vorba despre Ilfov (4,24) și Timiș (3,08). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București…

- Numarul zilnic de infectari cu Covid-19 se pastreaza ridicat in Capitala, unde bilanțul arata din nou peste 1100 de cazuri noi. Alte patru județe inregistreaza peste 200 de infectari - Iași (288), Constanța (278), Cluj (264) și Timiș (222). In total, 6.171 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate…