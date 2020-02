Stiri pe aceeasi tema

- Adina Adriana Radu, judecator al Curtii de Apel Bucuresti, si a motivat hotararea 233 2019 luata in dosarul 3542 2 2019, cauza in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a solicitat rejudecarea Dosarului Retrocedarilor din Constanta, pe motiv ca acesta a fost judecat in lipsa…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în care sa fie supus la vot proiectul de lege al liberalilor privind taierea pensiilor speciale. El susține ca din economia rezultata din taierea pensiilor speciale Guvernul ar avea bani pentru plata…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman i-a provocat, joi, pe cei de la PSD, sa voteze, de urgenta, intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, taierea pensiilor speciale, pentru a se putea plati alocatiile dublate , votate tot de social-democrati. Roman: PSD sa voteze taierea pensiilor speciale pentru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen in dosarul in care un cetatean a formulat o contestatie impotriva unor rezolutii de clasare pronuntate de Inspectia Judiciara in privinta sesizarii disciplinare nr.1091 hellip; formulata chiar de reclamant impotriva…

- O gospodina din Mangalia a ramas fara carnați din frigiderul aflat intr-o dependința din curte, dupa ce a fost calcata de hoți. Oamenii legii sunt pe urmele faptașului care a fost surprins de camerele de supraveghere din vecinatate,Un hoț flamand este cautat de catre polițiștii din Mangalia, dupa ce,…

- "Republica Moldova are nevoie mai mult ca niciodata de Romania! Guvernul Maia Sandu, cel mai pro-european si competent din istoria Republicii Moldova, a fost demis astazi de o coalitie compusa din socialistii pro-rusi ai lui Dodon si urmasii lui Plahotniuc de la PDM. Asa se pune frana modernizarii…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, pretinde ca președintele Igor Dodon și-ar fi adjudecat deja 10-12 deputați democrați, în frunte cu Eugen Nechiforciuc, care sunt gata sa voteze pentru un Guvern minoritar al socialiștilor. Totuși, socialiștii mai au nevoie de înca…

- (foto: Facebook) Mihail Neamțu, purtatorul de cuvand al PMP, a aratat vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța, de ce merita Theodor Paleologu sa fie votat președintele Romaniei: „Theodor Paleologu merita votul romanilor pentru ca domnia sa reprezinta Romania civilizata, sinteza fericita…