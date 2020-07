Stiri pe aceeasi tema

- Casa in care s-a nascut Che Guevara, legendarul revolutionar sud-american, a fost scoasa la vinzare, transmite stirileprotv.ro. Imobilul se afla in orașul argentinian Rosario, iar valoarea ei este estimata la 450.000 de dolari. Este vorba de un apartament de 240 de metri patrati, in stil neoclasic.…

- Cristi Bivolaru, directorul general al Viitorului, a vorbit despre alte doua transferuri care s-ar putea efectua pe axa Ovidiu - FCSB. In trecut, s-a vehiculat ca ochii lui Gigi Becali sunt in continuare pe jucatorii Viitorului. De aceasta data, patronul roș-albaștrilor ar fi interesat de Radu Boboc…

- Phantom 3 professional 4k, in stare excelenta, folosita ocazional Accesorii incluse:Rucsac rigid dedicat3 acumulatori2 seturi elici (1 set nou)Set nou extra de tampoane pt gimbalCapac protectie camera si gimbalTelecomandaCabluriNeck strapParasolarProtectie gimbal la aterizare pret 2 900 lei Prefer…

- Se anunța vremuri grele, se pare, din moment ce oamenii importanți ai Brașovului s-au decis sa-și scoata locuințele la vanzare. Unuldintre ei, este liderul PSD Brașov, senatorul Marius Dunca. Acesta și-a pus in vanzare apartamentul situat pe strada Dobrogeanu-Gherea. Un apartament luxos, pentru care…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data 27 mai 2020, ora 12:00, in Piața Agroalimentara Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de vanzare destinate producatorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vanzare destinate…

- Doua dintre proprietatile din Los Angeles ale lui Elon Musk au fost scoase la vanzare pe site-ul Zillow, pentru 30 de milioane de dolari, respectiv 9,5 milioane de dolari, la cateva zile dupa ce acesta a anuntat ca nu vrea sa mai detina case, relateaza CNBC.Proprietatile au fost listate pentru…

- Carla Alvarez a ajuns la Sibiu pe 12 martie. A ramas apoi blocata in apartamentul sau inchiriat prin platforma Airbnb, așteptand de atunci sa poata din nou sa calatoreasca. Tanara vrea sa plece in Germania, acolo unde prietenii sai deja susțin spectacole pe strada. Pana atunci, insa, Carla se „antreneaza”…

Ca urmare a articolului referitor la situația din magazinul Lidl din Cluj-Napoca, publicat pe data de 14.04.2020, Lidl Romania aduce urmatoarele precizari: