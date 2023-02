Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden ar fi amanat sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din iunie 2022 pana in septembrie anul trecut de teama, a declarat jurnalistul american de investigații Seymour Hersh pentru un cotidian german, relateaza TASS, panorama.am. Fii la curent cu cele mai noi…

- NATO ar trebui sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre concluziile recente, in legatura cu exploziile din septembrie de la conductele de gaze Nord Stream, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, sambata seara, potrivit Reuters, anunța Rador.…

- Dupa luni intregi de ezitari, SUA și Germania sunt pe cale sa confirme trimiterea de tancuri in Ucraina. Cancelarul german, Olaf Scholz, este asteptat sa faca anuntul in cursul zilei de astazi. Momentul ar putea fi unul de cotitura in razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca țara sa este supusa unor presiuni externe majore pentru aprovizionarea Ucrainei cu tancuri de lutpa, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cancelarul german Olaf Scholz vrea sa continue discuțiile cu președintele rus. "Avem opinii complet diferite", spune el, relateaza postul german N TV. "Cu toate acestea, voi continua sa vorbesc cu el, pentru ca imi doresc sa traiesc momentul in care este posibil sa ieșim din situație. Și nu poți…

- Cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au anuntat miercuri ca lanseaza in interiorul NATO o initiativa vizand mai buna protejare a infrastructurilor maritime, dupa exploziile din septembrie care au sabotat gazoductele Nord Stream 1 si 2, transmite AFP. Fii…

- Cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul francez Elisabeth Borne au parafat vineri 'reincalzirea' relatiilor intre Berlin si Paris dupa saptamani de tensiuni, cu un acord energetic menita sa 'garanteze' aprovizionarea celor doua tari, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…