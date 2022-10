Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor și totodata vicepremier in Guvernul Ciuca a fost intrebat, miercuri seara, daca PSD-ul va merge cu Mircea Geoana candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Grindeanu a inceput prin a spune ca a facut campanie pentru Geoana, in 2009, cand acesta din urma a candidat in cursa…

- Catalin Gherzan: „Cei care au facut achizițiile supradimensionate de vaccinuri anti-Covid trebuie sa plateasca!” Conform ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, Romania va trebui sa plateasca distrugerea vaccinurilor anti-Covid expirate. Catalin Gherzan se arata indignat de aceasta situație. „Nu platim…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”, informeaza Agerpres. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD,…

- In luna octombrie, Romania va primi noua formula a vaccinului impotriva COVID-19. “Promisiunile pentru vaccinul cu formula noua este probabil sfarsitul lunii octombrie, cand va fi disponibil”, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Citește și: O adolescenta amendata dupa ce a apelat 112 mințind…

- Noua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a afirmat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, precizand ca pana acum, in Romania, numarul total de persoane infectate cu variola maimutei este de 30.