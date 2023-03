Stiri pe aceeasi tema

- Un pakistanez și doi nigerieni au incercat sa ajunga ilegal din Republica Moldova in Romania, insa au fost prinși de oamenii legii. Potrivit informațiilor, primul incident a fost consemnat in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiulești, unde patrula mobila a depistat doi…

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat joi ca a depus actele pentru a obtine cetatenia Republicii Moldova, o decizie luata in memoria bunicilor sai, refugiati din Basarabia in Romania. Este pentru a doua oara cand europarlamentarul incearca sa obtina cetatenia acestei tari. „Am depus prima oara actele…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus urmarirea penala fata de 11 persoane si au propus arestarea preventiva pe numele unui inculpat, dupa ce grupul infractional pe care acestia l-au constituit a convins 32 de persoane sa vireze bani in unele conturi sub promisiunea ca vor…

- FOTO| Ambasadorul Republicii Malta in Romania și Republica Moldova, aflat in vizita la Universitatea din Alba Iulia: Conferința cu sala plina, alaturi de studenți și profesori FOTO| Ambasadorul Republicii Malta in Romania și Republica Moldova, aflat in vizita la Universitatea din Alba Iulia: Conferința…

- Vine o vreme cand, foarte mulți dintre noi, ne gandim ca urmeaza un moment inevitabil in ciclul vieții noastre și ne dorim ca de tot ceea ce am agonisit pe tot parcursul vieții sa se bucure persoanele apropiate noua. De aceea, metoda folosita pentru a dispune de propriul patrimoniu pentru caz de moarte…

- La mai multe ferme de curcani din Romania au fost depistate focare de gripa aviara. Astfel, conform presei de peste Prut, peste 220.000 de pasari urmeaza a fi ucise, scrie Realitatea.md . Vineri, pe 27 ianuarie, autoritațile romane anunțau despre prezența virusului la o ferma din Brașov. Ulterior, s-a…