Il Foglio: Lufthansa urmează să cumpere o participaţie de 40% la ITA Airways, succesoarea Alitalia ITA Airways a inceput sa efectueze zboruri pe 15 octombrie, cu aproape 2.300 de angajati si cu o flota mai mica de jumatate decat cea operata de Alitalia, fostul transportator national italian cu o istorie de 75 de ani, care a trecut printr-o serie de restructurari si schimbari de proprietari. Ziarul nu a publicat un pret pentru intelegere, dar a spus ca cele doua companii sunt foarte aproape de a ajunge la un acord asupra unor termeni cheie, cum ar fi rolul aeroportului Fiumicino din Roma ca hub pentru zboruri directe catre Africa si unele rute catre Americi. Un purtator de cuvant al ITA a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

