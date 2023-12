Ikea avertizează: Unele produse lipsesc din magazine din cauza problemelor din Marea Roşie Ikea a avertizat joi cu privire la intarzieri ale unor produse din cauza devierii in masa a navelor de transport din Marea Rosie, din cauza problemelor de siguranta, transmite CNBC. ”Situatia din Canalul Suez va duce la intarzieri si poate cauza constrangeri de disponibilitate pentru anumite produse IKEA”, a declarat un purtator de cuvant prin e-mail, joi. El a adaugat ca siguranta personalului care lucreaza in lantul sau de aprovizionare este prioritatea sa si evalueaza alte optiuni pentru a asigura disponibilitatea produselor. Ikea nu are propriile nave containere, dar foloseste operatori externi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

