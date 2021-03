Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata alta fata, dar cele dinauntru […] The post Iisus Hristos a venit sa ne arate ca omul poate sa fie curat pe dinafara și murdar pe dinauntru! (Parintele Calistrat – Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .