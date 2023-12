Stiri pe aceeasi tema

- Civilii din Gaza au beneficiat vineri, pentru prima oara, de o fereastra de 4 ore ca sa fuga din nordul Fașiei. Mii de oameni au profitat și au plecat spre sud, chiar daca Hamas a incercat sa ii opreasca.

- Luptatorii palestinieni și forțele armate israeliene sunt angajate miercuri dimineața in lupte grele in cartierul Zeitoun din sud-estul orașului Gaza.Un corespondent Al Jazeera a raportat incursiuni israeliene in nordul și nord-vestul Fașiei Gaza și in sudul și sud-estul orașului Gaza, in timp ce…

- Postul britanic de televiziune BBC relateaza sambata, 28 octombrie, ca a reușit in sfarșit sa ia legatura cu un jurnalist din orașul Gaza, care a descris bombardamentele israeliene din timpul nopții ca fiind "brutale"."Nu ne așteptam sa prindem dimineața", a spus el.Jurnalistul a precizat ca au avut…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas, potrivit The Guardian. Operatiunea a avut loc „in vederea pregatirii urmatoarelor etape ale bataliei”. Imagini au fost postate pe platforma X (Twitter),…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas, potrivit The Guardian. Operatiunea a avut loc „in vederea pregatirii urmatoarelor etape ale bataliei”. Imagini au fost postate pe platforma X (Twitter),…

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Israelul planuise sa lanseze o operațiune la sol in Fașia Gaza in acest weekend, dar a amanat-o din cauza vremii, au declarat surse apropiate armatei israeliene pentru The New York Times. Potrivit informațiilor publicate de ziarul american, Israelul va trimite zeci de mii de soldați, tancuri, geniști…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.Un…