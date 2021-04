Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea nu cunoaște limite, iar doi tineri indragostiți au demonstrat acest lucru, chiar sub privirile a milioane de telespectatori, moment derulat aseara, la “Survivor Romania”. Iulia și Vlad, caștigatorii concursului “Jocurile LOVEimpice”, le-a adus acestora o vacanța de vis, in indepartata Republica…

- Este zi importanta astazi pentru concurenții și juriul de la Te cunosc de undeva. Ana Baniciu și Andreea Balan au ținut sa impartașeasca cu fanii emoțiile pe care le traiesc. Iata ce se intampla astazi pe platourile de filmare.

- Un american s-a indragostit de o romanca din Dej și a hotarat sa se mute in Romania pentru a fi alaturi de ea. Toata intamplarea pare a fi inspirata dintr-un film de dragoste de la Hollywood. Dragoste cu nabadai pentru un american Benjamin, un barbat ce provine din Statele Unite ale Americii, s-a indragostit…

- Premiera in Romania, sezonul 6 al seriei Camera de garda (Chicago Med) incepe la DIVA in 7 martie, duminica, de la 20:00. Noul sezon prezinta munca in echipa a personalului medical și cel auxiliar de la Gaffney Chicago Medical Center in condiții de pandemie. Este dedicat efortului depus de cadrele medicale…

- Jennifer Lawrence (30 de ani) a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența in timpul filmarii pentru pelicula “Don’t look up”. Actrița s-a ranit in zona pleoapei din cauza unui ciob care a lovit-o in urma unei explozii controlate.

- Fostul premier a explicat in misiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D” despre mariajul cu cantareața Silvia Chifiriuc, dupa divorțul de Mioara Roman. „Intr-un fel, mi-am pierdut mințile, m-am indragostit foarte mult de Silvia, nu doar ca este frumoasa, ca are o voce frumoasa, dar am…