IGSU: Cei 142 de pompieri trimişi Grecia au ajuns la destinaţie Cei 142 de pompieri romani care au fost trimisi in Grecia au ajuns la destinatie, baza salvatorilor din tara noastra fiind stabilita la nord de Atena, in zona Elefsina, informeaza, sambata seara, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). ‘Va urma o perioada in care fiecare efort conteaza, fiecare sprijin va face diferenta! Reamintim faptul ca autoritatile elene au rol principal in coordonarea intregii misiuni, acestea fiind responsabile de configurarea planului de interventie, gruparea numerica a fortelor si efectivelor care alcatuiesc un modul pregatit in a actiona in vederea limitarii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

