Un barbat in varsta de 30 de ani din Savinesti, judetul Neamt, urmarit pentru furt si talharie calificata in Franta, unde a fost implicat intr-un jaf de peste un milion de euro, a fost depistat si retinut de politistii din Neamt. "La data de 8 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Neamt, in colaborare cu cei ai Sectiei de Politie Rurala Savinesti, au depistat un barbat, de 30 de ani, din Savinesti, care era urmarit la nivel international. Barbatul este cercetat pentru comiterea unor infractiuni de furt si talharie calificata", informeaza un comunicat al Inspectoratului…