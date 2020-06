Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, fac, miercuri, 17 perchezitii domiciliare in judetele Giurgiu, Constanta, Tulcea, Ialomita, Dolj, Mehedinti si Galati, intr-un dosar de contrabanda cu tigari.…

- Politistii din Calarasi, in baza unor mandate emise de judecatori, au descins miercuri, 10 iunie, 17 perchezitii in judetele Mehedinti, Dolj, Tulcea, Giurgiu, Galati si Ialomita la suspecti de contrabanda cu tigari. Acestia au gasit o metoda inedita de a introduce ilegal tigari in Romania din Serbia.…

- Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- UPDATE 12:57 – Pana astazi, 21 mai,pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Teritoriul Romaniei este organizat, in mod administrativ, din județe, orașe, anumite orașe fiind declarate municipii și comune impreuna cu satele componente. In Romania sunt 41 de județe la care se adauga și Municipiul București. Vezi care sunt județele Romaniei, dar și ce orașe aparțin fiecarui județ.Denumirea…

- Cazuri noi coronavirus Romania azi, 5 mai - situația la zi a cazurilor cu COVID-19. Cați romani sunt infectați, cați vindecați și cați morți.Pana astazi, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- Din totalul celor 812 cadre medicale care au fost infectate cu noul coronavirus, 18 dintre ele sunt din județul Alba, fiind vorba despre 2 medici, 2 infirmiere, 2 ambulantieri și 12 asistenți medicali. Cadrele sunt de la Spitalul Județean Alba, Centrul de Dializa și din Abrud. „Este important ca nu…