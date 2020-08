Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase fac, vineri, 18 percheziții, in 4 județe, la persoane banuite ca ar fi comercializat ilegal produse foarte toxice, periculoase pentru oameni și plante, acestea avand ca destinație reala eliminarea rozatoarelor. Politistii Directiei Arme,…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR)., actiunea are loc sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, perchezitiile domiciliare desfasurandu-se in judetele Buzau, Gorj, Sibiu si Valcea. "Actiunea vizeaza domiciliile unor…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au indisponibilizat peste 211.600 de kilograme de deseuri periculoase provenite din colectarea de catre diferiti agenti economici, de la unitatile sanitare care asigura asistenta medicala a pacientilor testati pozitiv, in cadrul unei actiuni…